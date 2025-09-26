Маршрутка «Кременчук-Одеса» потрапила в аварію: постраждала пасажирка — ухвала суду

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 1

Водій маршрутки не впорався з керуванням, і авто вилетіло з дороги та перекинулося

23 вересня Уманський міськрайонний суд наклав арешт на мікроавтобус Mercedes Sprinter зі сполученням «Кременчук-Одеса» — авто потрапило у аварію на трасі поблизу села Доброводи Черкаської області. Про це йдеться в ухвалі суду.

Аварія сталася 18 вересня близько 00.34. Водій маршрутки не впорався з керуванням, і авто вилетіло з дороги та перекинулося. Пасажирка отримала тяжкі травми — струс мозку, переломи та була госпіталізована до Уманської центральної районної лікарні.

Слідство встановило, що мікроавтобус належить одному з жителів регіону, але фактично ним користувався водій маршрутки, яка потрапила в ДТП. Після аварії транспортний засіб вилучили та визнали речовим доказом у кримінальному провадженні.

Нагадаємо, на Полтавщині чотирьом водіям повідомили про підозру у скоєнні резонансних аваріях.