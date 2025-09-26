Взяли під варту радника голови Полтавської райради за фіктивні довідки для «ухилянтів»

Сьогодні, 17:17 Переглядів: 359

У Полтаві взяли під варту радника голови Полтавської районної ради за підозрою в в організації схеми ухилення від мобілізації. Про це стало відомо із ухвали Шевченківського районного суду Полтави від 24 вересня.

У матеріалах справи йдеться, що посадовець, який раніше працював адвокатом, разом зі спільником за 10 тисяч доларів оформлював чоловікам фіктивні документи про необхідність догляду за родичами. Це дозволяло їм уникнути призову на військову службу.

Зі своїми «клієнтами» підозрюваний зустрічався у різних закладах міста — там він отримував частинами гроші та необхідні для оформлення довідок документи.

Затримали чоловіка у понеділок, 22 вересня, «на гарячому» — він передавав клієнту військовий квиток із позначкою про відстрочку. При появі правоохоронців підозрюваний сів у свою автівку і спробував втекти, проте на сусідній вулиці його наздогнали.

Прокурор клопотав у суду призначити обвинуваченому запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави: на його думку, фігурант може перешкоджати слідству. Натомість сторона захисту просила про запобіжний захід, не пов’язаний із триманням під вартою. Аргументував це адвокат тим, що його підзахисний має статус учасника бойових дій, інвалідність та дитину на утриманні.

Суд підтримав думку прокурора та призначив обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Нагадаємо, минулого тижня у Полтаві суд взяв під варту кременчуцьку адвокатку і таксиста, які організували схему ухилення від мобілізації.