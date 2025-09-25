На Кременчуччині за добу рятувальники гасили дві пожежі — торфу та сухостою

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1

24 вересня на Кременчуччині сталося дві пожежі на відкритій місцевості. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління цивільного захисту та превентивної Державної служби надзвичайних ситуацій.

У селі Гріньки, що входить до Градизької громади, зайнялися поклади торфу. Вогонь охопив площу 0,4 га. Пожежу локалізували та ліквідували бійці 6-го пожежно-рятувального поста.

Того ж дня рятувальники виїжджали на виклик біля села Піщане. Там загорівся сухостій на площі 2 га. Для ліквідації пожежі залучили три одиниці техніки.

У обох випадках причини займання з’ясовуються.

Нагадаємо, що на Полтавщині з початку року зафіксували з десяток торф’яних пожеж.