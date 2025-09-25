Через обстріли зупиняли потяги: поїзд Одеса–Харків затримується майже на 5 годин

Обстріли пошкодили залізничну інфраструктуру на Кіровоградщині та Миколаївщині

Вночі 24 вересня через обстріли на Кіровоградщині та Миколаївщині частина потягів «Укрзалізниці» була змушена зупинятися. Постраждалих серед пасажирів немає, однак пошкоджена інфраструктура. Про це повідомила пресслужба УЗ.

Через знеструмлення на чотирьох дільницях поїзди рухаються під резервними тепловозами. Найбільші затримки мають:

№53/54 Одеса — Дніпро (+5:09)

№253/254 Одеса — Кривий Ріг (+5:09)

№7/8 Одеса — Харків (+4:47) — цей потяг проходить через Кременчук

№147/148 Київ — Одеса (+2:01)

№127/128 Львів — Запоріжжя (+1:18)

№31/32 Перемишль — Запоріжжя (+1:17)

№51/52 Запоріжжя — Одеса (+1:10)

№91/92 Одеса — Краматорськ (+1:02).

Нагадаємо, нещодавно Росія вдарила по залізниці на Миргородщині. Тоді одна людина отримала травми.