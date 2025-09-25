Через обстріли зупиняли потяги: поїзд Одеса–Харків затримується майже на 5 годин

Вночі 24 вересня через обстріли на Кіровоградщині та Миколаївщині частина потягів «Укрзалізниці» була змушена зупинятися. Постраждалих серед пасажирів немає, однак пошкоджена інфраструктура. Про це повідомила пресслужба УЗ.
Через знеструмлення на чотирьох дільницях поїзди рухаються під резервними тепловозами. Найбільші затримки мають:
Нагадаємо, нещодавно Росія вдарила по залізниці на Миргородщині. Тоді одна людина отримала травми.
