У Лубнах зник 49-річний чоловік: поліція розшукує Володимира Виповського

17 вересня у Лубнах зник 49-річний Володимир Виповський. Чоловік пішов з дому і не повернувся. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.
Володимир був одягнений у чорну бейсболку, чорну кофту, темно-сині джинси та класичні туфлі темно-коричневого кольору.
Якщо вам відома інформація, яка може допомогти в пошуках, поліція просить звернутися до Лубенського райвідділу за телефонами:
050-44-082-76
066-686-33-47
095-191-13-00
або 102.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.