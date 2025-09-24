У Лубнах зник 49-річний чоловік: поліція розшукує Володимира Виповського

Сьогодні, 19:29 Переглядів: 166

17 вересня у Лубнах зник 49-річний Володимир Виповський. Чоловік пішов з дому і не повернувся. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

Володимир був одягнений у чорну бейсболку, чорну кофту, темно-сині джинси та класичні туфлі темно-коричневого кольору.

Якщо вам відома інформація, яка може допомогти в пошуках, поліція просить звернутися до Лубенського райвідділу за телефонами: