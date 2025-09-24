ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловік купив фейкову довідку про інвалідність, щоб уникнути мобілізації

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 147

 

Фальшивий папірець коштував обвинуваченому 3 тисячі гривень

На Полтавщині засудили чоловіка, який придбав фейкову довідку про інвалідність, щоб отримати відстрочку від мобілізації. Про це стало відомо із вироку Пирятинського районного суду від 19 вересня.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений займається приватним підприємництвом та має двох неповнолітніх дітей. 

Відомо, що торік у лютому обвинувачений домовився з невстановленою особою про виготовлення довідки від комунального підприємства «Полтавський обласний центр медико-соціальної експертизи». За це чоловік заплатив 3 тисячі гривень. Виготовлений документ із нібито встановленою ІІ групою інвалідності він отримав через таксиста.

У суді чоловік визнав провину й пояснив, що мав чинну відстрочку через навчання, але розумів, що вона тимчасова, тому й знайшов таку альтернативу. Довідку подав до ТЦК у червні 2024 року. До Пенсійного фонду для оформлення виплат не звертався.

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України (використання підробленого документа) та призначив йому покарання у вигляді 17 000 гривень штрафу.

Нагадаємо, навесні в області судили жінку, яка заплатила 3000 доларів за оформлення ІІ групи інвалідності.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

