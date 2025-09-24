На Полтавщині чоловік купив фейкову довідку про інвалідність, щоб уникнути мобілізації

На Полтавщині засудили чоловіка, який придбав фейкову довідку про інвалідність, щоб отримати відстрочку від мобілізації. Про це стало відомо із вироку Пирятинського районного суду від 19 вересня.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений займається приватним підприємництвом та має двох неповнолітніх дітей.

Відомо, що торік у лютому обвинувачений домовився з невстановленою особою про виготовлення довідки від комунального підприємства «Полтавський обласний центр медико-соціальної експертизи». За це чоловік заплатив 3 тисячі гривень. Виготовлений документ із нібито встановленою ІІ групою інвалідності він отримав через таксиста.

У суді чоловік визнав провину й пояснив, що мав чинну відстрочку через навчання, але розумів, що вона тимчасова, тому й знайшов таку альтернативу. Довідку подав до ТЦК у червні 2024 року. До Пенсійного фонду для оформлення виплат не звертався.

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України (використання підробленого документа) та призначив йому покарання у вигляді 17 000 гривень штрафу.

Нагадаємо, навесні в області судили жінку, яка заплатила 3000 доларів за оформлення ІІ групи інвалідності.