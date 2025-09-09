Олена Шуляк
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині молодик побив знайомого — той помер у лікарні

Сьогодні, 16:08

 

Слідчі поліції вручили фігуранту підозру — йому загрожує до 10 років позбавлення волі

На Полтавщині чоловік до смерті забив знайомого. За попередніми даними слідства, між двома жителями Пирятинської громади виник конфлікт, унаслідок якого 22-річний правопорушник завдав 40-річному знайомому численні тілесні ушкодження. Потерпілого медики доставили до лікарні, однак врятувати йому життя не вдалося. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.
За її даними, 4 вересня до поліції Пирятинщини надійшло повідомлення від медиків, що до лікувального закладу доставили 40-річного чоловіка з травмами, від яких він помер. На місце події прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

— Поліцейські встановили особу чоловіка, причетного до спричинення тілесних ушкоджень потерпілому. Ним виявився мешканець одного із сіл Пирятинської тергромади 2002 року народження. Фігурантові вже повідомили про підозру та судом обрано запобіжний захід, — повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділення № 1 (м. Пирятин) Лубенського райвідділу поліції Володимир Кудеря.

За цим фактом слідчий підрозділ поліції почав розслідування за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що жителя Полтавського району засудили до 9 років позбавлення волі за смертельне побиття співмешканки.

Ми також повідомляли, що 10 червня у Кременчуці невідомий побив 54-річну жінку. Наступного дня, не прийшовши до тями, потерпіла померла. Суд взяв його під нічний домашній арешт.

Раніше ми писали, що 20 квітня у Кременчуці між 47-річним чоловіком та його 53-річним родичем виник конфлікт. Унаслідок інциденту останній сильно побив потерпілого. Він отриманих ушкоджень він помер у лікарні.

Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини побив помер Пирятин
Вверх