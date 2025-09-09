На Полтавщині молодик побив знайомого — той помер у лікарні

На Полтавщині чоловік до смерті забив знайомого. За попередніми даними слідства, між двома жителями Пирятинської громади виник конфлікт, унаслідок якого 22-річний правопорушник завдав 40-річному знайомому численні тілесні ушкодження. Потерпілого медики доставили до лікарні, однак врятувати йому життя не вдалося. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.
За її даними, 4 вересня до поліції Пирятинщини надійшло повідомлення від медиків, що до лікувального закладу доставили 40-річного чоловіка з травмами, від яких він помер. На місце події прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.
За цим фактом слідчий підрозділ поліції почав розслідування за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
