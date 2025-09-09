На Полтавщині молодик побив знайомого — той помер у лікарні

На Полтавщині чоловік до смерті забив знайомого. За попередніми даними слідства, між двома жителями Пирятинської громади виник конфлікт, унаслідок якого 22-річний правопорушник завдав 40-річному знайомому численні тілесні ушкодження. Потерпілого медики доставили до лікарні, однак врятувати йому життя не вдалося. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

За її даними, 4 вересня до поліції Пирятинщини надійшло повідомлення від медиків, що до лікувального закладу доставили 40-річного чоловіка з травмами, від яких він помер. На місце події прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

— Поліцейські встановили особу чоловіка, причетного до спричинення тілесних ушкоджень потерпілому. Ним виявився мешканець одного із сіл Пирятинської тергромади 2002 року народження. Фігурантові вже повідомили про підозру та судом обрано запобіжний захід, — повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділення № 1 (м. Пирятин) Лубенського райвідділу поліції Володимир Кудеря.

За цим фактом слідчий підрозділ поліції почав розслідування за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

