На Полтавщині зникла 13-річна Тетяна Касіменко — поліція розшукує дівчину

Поліція Лубенського району розшукує 13-річну Тетяну Касіменко, яка зникла 4 вересня. Дівчина — мешканка Хорольської громади. Відомо, що вона пішла з дому до школи і не повернулась.
На момент зникнення була одягнена у рожевий костюм — шорти та футболку.
Поліція звертається до всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування Тетяни Касіменко, повідомити за телефонами: (05362) 3‑34‑63, 096‑067‑99‑74, 050‑176‑68‑05 або 102.
