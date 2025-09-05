На Полтавщині зникла 13-річна Тетяна Касіменко — поліція розшукує дівчину

Пішла до школи та не повернулася додому

Поліція Лубенського району розшукує 13-річну Тетяну Касіменко, яка зникла 4 вересня. Дівчина — мешканка Хорольської громади. Відомо, що вона пішла з дому до школи і не повернулась.

Прикмети:

на вигляд 13–14 років;

зріст 160–165 см;

худорлява статура;

світле волосся середньої довжини;

блакитні очі.

На момент зникнення була одягнена у рожевий костюм — шорти та футболку.

Поліція звертається до всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування Тетяни Касіменко, повідомити за телефонами: (05362) 3‑34‑63, 096‑067‑99‑74, 050‑176‑68‑05 або 102.