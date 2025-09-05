Антимонопольний комітет оштрафував Карлівський машинобудівний завод майже на 10 млн грн

Антимонопольний комітет України наклав штраф у розмірі 9,7 млн грн на ПрАТ «Карлівський машинобудівний завод» за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Про це повідомили на офіційному сайті АМКУ.

Причина — незаконна концентрація: компанія без дозволу комітету отримала контроль над значною частиною активів ТОВ «Варіант Агро Буд», що забезпечують господарську діяльність.

Ще у 2021 році компанії звернулися до АМКУ із заявою про узгоджені дії — зокрема, укладення договору, який передбачав заборону на конкуренцію та переманювання працівників. Але під час розгляду справи з'ясувалося, що насправді мова йде про складну транзакцію з придбання та лізингу активів, що потребує окремого дозволу на концентрацію.

— Попри попередження, заявники реалізували угоду без дозволу, — зазначили в АМКУ.

Уже в 2022 році компанії почали позиціонувати себе як об’єднана структура, що працює під брендом ПрАТ «Карлівський машинобудівний завод». Лише наприкінці серпня того ж року сторони подали заяву до АМКУ — постфактум.

Хоча комітет дозволив концентрацію, оскільки вона не призвела до монополізації, підприємство таки визнали порушником і оштрафували.

