АМКУ викрив змову під час закупівель у Кременчуці: оштрафували два підприємства

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 116

Йдеться про торги на благоустрій територій майже на 5,5 млн грн

Східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України викрило змову між двома підприємствами, які брали участь у закупівлях, оголошених Кременчуцьким міським управлінням капітального будівництва у 2020 році. Про це повідомила пресслужба АМКУ.

Йдеться про ТОВ «Фортеця-Буд ЛТД» та ТОВ «Оверс». Сума очікуваної вартості двох тендерів становила понад 5,4 млн грн.

Під час розгляду справи АМКУ встановив, що компанії узгоджували свої дії, щоб усунути конкуренцію на торгах. На основі зібраних доказів, 14 серпня 2025 року адміністративна колегія визнала це порушенням антимонопольного законодавства — зокрема статей 6 і 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

За змову обидві компанії оштрафували на 272 тис. грн.

Нагадаємо, згідно з Законом України «Про публічні закупівлі», учасник, який протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за антиконкурентні дії, може бути відсторонений від участі в нових тендерах.

Зведені відомості щодо таких порушень доступні на сайті АМКУ.

Нагадаємо, у 2020 році «Оверс» (зареєстрована 5.02.20 року ) зі статутним капіталом 1000 грн отримала два підряди на капремонт тротуарів, причому в центрі міста: на вулицях Академіка Маслова та Івана Мазепи. «Фортеця-Буд ЛТД» зі статутним капіталом 1000 грн, яка створена 27.01.20 року, отримала три підряди на ремонт тротуарів.