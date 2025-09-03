У Кременчуці горіло сміття біля трансформатора

2 вересня на вулиці Індустріальній у Кременчуці виникла пожежа на відкритій території. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.
На місце виїхали вогнеборці 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. Використовуючи вогнегасник, вони оперативно ліквідували займання сміття біля трансформаторної підстанції.
Причини пожежі з’ясовуються.
Нагадаэмо, що вчора у Кременчуці горів автомобіль.
