На Полтавщині розшукують зниклу безвісти 65-річну Інну Халілову

На Полтавщині поліція розшукує зниклу безвісти 65-річну Інну Халілову. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, зникла - жителька села Пишненки Полтавського району. Її розшукує поліція Зінькова.
Прикмети розшукуваної: зріст 170-175 см, худорлявої статури, очі сірі, волосся сиве.
На момент зникнення була одягнена у коричневу кофту, темно-синій сарафан, рожеве взуття «крокси».
У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування жінки, повідомити до правоохоронних органів за телефонами +38(095)743-88-80, 102 або будь-яким іншим зручним способом.
