На Полтавщині розшукують зниклу безвісти 65-річну Інну Халілову

Сьогодні, 17:34 Переглядів: 163

Усіх, хто має будь-яку інформацію щодо зниклої, просять повідомити до правоохоронних органів

На Полтавщині поліція розшукує зниклу безвісти 65-річну Інну Халілову. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, зникла - жителька села Пишненки Полтавського району. Її розшукує поліція Зінькова.

Прикмети розшукуваної: зріст 170-175 см, худорлявої статури, очі сірі, волосся сиве.

На момент зникнення була одягнена у коричневу кофту, темно-синій сарафан, рожеве взуття «крокси».

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування жінки, повідомити до правоохоронних органів за телефонами +38(095)743-88-80, 102 або будь-яким іншим зручним способом.

