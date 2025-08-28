У Кременчуці розшукують 44-річного Романа Ющенка

Поліція розшукує мешканця Кременчука Романа Ющенка, 1981 року народження, який зник безвісти.
За даними правоохоронців, 14 серпня чоловік вийшов із дому та відтоді його місцеперебування невідоме.
Прикмети:
Був одягнений у жовту футболку, зелені штани з коричневим ременем і чорне взуття.
Тих, кому відома будь-яка інформація про зниклого, просять повідомити її до Кременчуцького райуправління поліції за телефонами:
098 739 26 30, 095 507 09 72 або 102.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.