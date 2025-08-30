У Гадячі мотоцикл зіткнувся з легковиком — постраждала пасажирка мотоцикла

Потерпілу госпіталізували з травмами після аварії

Учора, 29 серпня, близько 17.20 у місті Гадяч на Полтавщні сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

За попередніми даними, мотоцикл Джеон під керуванням 24-річного місцевого жителя зіткнувся з автомобілем Kia, за кермом якого був 26-річний водій.

Унаслідок аварії постраждала 23-річна пасажирка мотоцикла. Її доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило травми середньої тяжкості.

Причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці.

