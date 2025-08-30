Учора, 29 серпня, близько 17.20 у місті Гадяч на Полтавщні сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.
За попередніми даними, мотоцикл Джеон під керуванням 24-річного місцевого жителя зіткнувся з автомобілем Kia, за кермом якого був 26-річний водій.
Унаслідок аварії постраждала 23-річна пасажирка мотоцикла. Її доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило травми середньої тяжкості.
Причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, нещодавно у Лубнах зіткнулися авто й мотоцикл: обидва водії — неповнолітні.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.