У Кременчуці згорів фургончик і сухостій: пожежу ліквідували рятувальники

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 68

Загоряння сталося на відкритій території, постраждалих немає

29 серпня у Кременчуці, в кварталі №287, сталася пожежа на відкритій території. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.

Коли на місце прибули рятувальники 14-ї пожежно-рятувальної частини, вогонь охопив металевий фургончик площею 10 м², а також сміття та суху рослинність на площі 15 м².

Пожежу вдалося швидко ліквідувати.

Постраждалих немає. Причини займання з’ясовують.

Нагадаємо, що у Миргородському районі в пожежі загинула людина.