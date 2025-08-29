У Кременчуці згорів фургончик і сухостій: пожежу ліквідували рятувальники

29 серпня у Кременчуці, в кварталі №287, сталася пожежа на відкритій території. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.
Коли на місце прибули рятувальники 14-ї пожежно-рятувальної частини, вогонь охопив металевий фургончик площею 10 м², а також сміття та суху рослинність на площі 15 м².
Пожежу вдалося швидко ліквідувати.
Постраждалих немає. Причини займання з’ясовують.
Нагадаємо, що у Миргородському районі в пожежі загинула людина.
