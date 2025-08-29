У Кременчуці жінка не змогла зняти каблучку з пальця без надзвичайників

29 серпня до Служби порятунку звернулася жінка, яка не змогла самостійно зняти каблучку з пальця. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.
На виклик прибули кременчуцькі рятувальники. Використовуючи спеціальний інструмент, вони розтиснули прикрасу та звільнили палець жінки.
Обставини події з’ясували на місці. Допомога медиків не знадобилася.
Нагадаємо, що у червні у Кременчуці рятувальники знімали каблучку з пальця дитини.
