У Полтаві в автомобілі виявили арсенал боєприпасів — затримано місцевого жителя

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 244

У його машині вилучили гранати, тротилові шашки, міни та гранатомет

Учора, 27 серпня, у Полтаві поліціянти затримали чоловіка, який тримав у своєму автомобілі близько 30 вибухонебезпечних предметів. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

У салоні легковика були гранати, тротилові шашки, міни та інші боєприпаси. Їх з дотриманням заходів безпеки вилучили вибухотехніки та криміналісти.

За словами начальника Полтавського райуправління поліції Петра Скічка, фігурантом виявився 43-річний місцевий житель. Його затримали. Нині вирішується питання про повідомлення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

Розпочато розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Санкція статті передбачає до 7 років ув’язнення.

Нагадаємо, навесні у лісосмузі на Кременчуччині виявили арсенал боєприпасів.