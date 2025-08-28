Учора, 27 серпня, у Полтаві поліціянти затримали чоловіка, який тримав у своєму автомобілі близько 30 вибухонебезпечних предметів. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.
У салоні легковика були гранати, тротилові шашки, міни та інші боєприпаси. Їх з дотриманням заходів безпеки вилучили вибухотехніки та криміналісти.
За словами начальника Полтавського райуправління поліції Петра Скічка, фігурантом виявився 43-річний місцевий житель. Його затримали. Нині вирішується питання про повідомлення йому підозри та обрання запобіжного заходу.
Розпочато розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Санкція статті передбачає до 7 років ув’язнення.
Нагадаємо, навесні у лісосмузі на Кременчуччині виявили арсенал боєприпасів.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.