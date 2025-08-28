У Кременчуці 13-річний хлопець потрапив під колеса авто: дитина в реанімації

Увечері 26 серпня на перехресті вулиць Небесної Сотні та Ткаченка в районі лазні у Кременчуці сталася ДТП за участю неповнолітнього. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили читачі.
За їхніми словами, близько 19.00 чоловік на автомобілі Toyota прижав до краю дороги 13-річного хлопця. Дитина врізалася у паркан і впала під колеса машини. Водій нібито не викликав швидку допомогу та поїхав далі.
Після інциденту підліток був у шоковому стані й не одразу зрозумів, які травми отримав. Згодом його доставили до лікарні, де діагностували політравму. Згідно з повідомленням читатчів, у хлопця — політравма та розрив легені. Нині він перебуває у реанімації.
У поліції факт ДТП підтвердили. Пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко повідомила:
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).
Обставини аварії встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, що у Полтаві легковик збив 10-річного хлопця на самокаті.
