У Кременчуці 13-річний хлопець потрапив під колеса авто: дитина в реанімації

09:15

Увечері 26 серпня на перехресті вулиць Небесної Сотні та Ткаченка в районі лазні у Кременчуці сталася ДТП за участю неповнолітнього. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили читачі.

За їхніми словами, близько 19.00 чоловік на автомобілі Toyota прижав до краю дороги 13-річного хлопця. Дитина врізалася у паркан і впала під колеса машини. Водій нібито не викликав швидку допомогу та поїхав далі.

Після інциденту підліток був у шоковому стані й не одразу зрозумів, які травми отримав. Згодом його доставили до лікарні, де діагностували політравму. Згідно з повідомленням читатчів, у хлопця — політравма та розрив легені. Нині він перебуває у реанімації.

У поліції факт ДТП підтвердили. Пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко повідомила:

— На місці події працювали слідчі та патрульні поліцейські. Для проведення експертних досліджень вилучили автомобіль та велосипед. Призначена экспертиза, яка дасть відповідь на запитання, чи був контакт автомобіля з велосипедистом.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Обставини аварії встановлюють правоохоронці.

