На Полтавщині жінку взяли під варту за підозрою у вбивстві співмешканця

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 0

Підозрюваній загрожує від 7 до 15 років ув'язнення

У Полтавському районі 54-річну жінку підозрюють в умисному вбивстві співмешканця. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, подія сталася у селі Ряське Михайлівської громади. За даними правоохоронців, під час конфлікту жінка завдала ножових поранень 49-річному чоловікові. Від отриманих травм він помер на місці.

Жінці уже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід — тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

