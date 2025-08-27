На Полтавщині розшукують зниклого безвісти 41-річного Олександра Войкова

Поліція Полтавщини розшукує зниклого безвісти жителя Миргородського району Олександра Войкова 1984 року народження. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, чоловік працював у Києві і востаннє виходив на зв’язок 8 липня.
Прикмети зниклого: зріст — 157-160 см, середньої статури, розмір взуття — 40-41, очі карі, волосся темно-русяве.
Особливі прикмети: має татуювання на лівій руці у вигляді «п’яти крапок» та масивне татуювання на лівому плечі у вигляді «абстракції».
У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію щодо місця перебування, терміново повідомити за телефонами: (05355) 5-24-50 (чергова частина), (095) 388-99-43 (карний розшук).
