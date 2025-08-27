У Кременчуці розшукують 17-річного хлопця, який зник місяць тому

У Кременчуці розшукують неповнолітнього Максима Лужбіна, 2008 року народження. Про його зникнення 27 серпня заявила мати до Кременчуцького райуправління поліції, повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

Жінка повідомила, що 25 липня близько 14.00 син пішов із дому на вулиці І. Сердюка, 27 і до цього часу не повернувся.

Прикмети хлопця:

на вигляд 17–18 років,

зріст 180–185 см,

худорлявої статури,

волосся коротке, чорне.

Був одягнений у камуфляжну футболку, сині шорти та сині кросівки.

Тих, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження неповнолітнього, просять повідомити поліцію за телефонами:

+380 98 080 4904 або +380 98 739 26 30.

