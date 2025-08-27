На Кременчуччині розшукують трьох дітей, які зникли в Глобиному

Разом із ними може перебувати 11-річний хлопець, що неодноразово тікав із дому

Увечері 26 серпня у поліцію надійшло повідомлення про зникнення дітей у Кременчуцькому районі. Близько 23.00 батьки звернулися до відділу поліції №1 у Глобиному та повідомили, що діти не повернулися додому, повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

За інформацією правоохоронців, із ними може перебувати Мохун Ростислав, 2013 року народження, який неодноразово тікав із дому та переховувався в різних місцях у Глобиному.

Наразі розшукують:

Челебій Анну, 2014 року народження.

Була одягнена у чорну футболку з білим написом «miu miu», чорні шорти, світло-салатові шльопанці. Волосся зібране у хвіст. За словами матері, зникли її чорні кросівки.

Бондаренка Іллю, 2014 року народження.

Учень Глобинської ЗОШ №4, перейшов до 6 класу. Був одягнений у сірі спортивні штани, кофту з капюшоном із різнокольоровим написом на спині, червону панаму та червоні кросівки.

Поліція та місцеві жителі всю ніч намагалися встановити місцезнаходження дітей, однак знайти їх поки що не вдалося.

Тих, кому відома будь-яка інформація про місцеперебування дітей, просять повідомити її за телефоном: 0 (95) 384 97 12.