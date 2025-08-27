На Кременчуччині розшукують трьох дітей, які зникли в Глобиному

Увечері 26 серпня у поліцію надійшло повідомлення про зникнення дітей у Кременчуцькому районі. Близько 23.00 батьки звернулися до відділу поліції №1 у Глобиному та повідомили, що діти не повернулися додому, повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.
За інформацією правоохоронців, із ними може перебувати Мохун Ростислав, 2013 року народження, який неодноразово тікав із дому та переховувався в різних місцях у Глобиному.
Наразі розшукують:
Поліція та місцеві жителі всю ніч намагалися встановити місцезнаходження дітей, однак знайти їх поки що не вдалося.
Тих, кому відома будь-яка інформація про місцеперебування дітей, просять повідомити її за телефоном: 0 (95) 384 97 12.
