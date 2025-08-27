На Кременчуччині розшукують трьох дітей, які зникли в Глобиному

ГО "Захист держави"
Маленькі стяги — велика гордість: як Кременчук відзначив День Державного Прапора
Олена Шуляк
Олена Шуляк: У переробній промисловості вже створено 20 тис. робочих місць завдяки мільярдним інвестиціям держави
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Надзвичайні новини

На Кременчуччині розшукують трьох дітей, які зникли в Глобиному

Сьогодні, 08:26 Переглядів: 14

Разом із ними може перебувати 11-річний хлопець, що неодноразово тікав із дому

Увечері 26 серпня у поліцію надійшло повідомлення про зникнення дітей у Кременчуцькому районі. Близько 23.00 батьки звернулися до відділу поліції №1 у Глобиному та повідомили, що діти не повернулися додому, повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

За інформацією правоохоронців, із ними може перебувати Мохун Ростислав, 2013 року народження, який неодноразово тікав із дому та переховувався в різних місцях у Глобиному.

Наразі розшукують:

  • Челебій Анну, 2014 року народження.
    Була одягнена у чорну футболку з білим написом «miu miu», чорні шорти, світло-салатові шльопанці. Волосся зібране у хвіст. За словами матері, зникли її чорні кросівки.
  • Бондаренка Іллю, 2014 року народження.
    Учень Глобинської ЗОШ №4, перейшов до 6 класу. Був одягнений у сірі спортивні штани, кофту з капюшоном із різнокольоровим написом на спині, червону панаму та червоні кросівки.

Поліція та місцеві жителі всю ніч намагалися встановити місцезнаходження дітей, однак знайти їх поки що не вдалося.

Тих, кому відома будь-яка інформація про місцеперебування дітей, просять повідомити її за телефоном: 0 (95) 384 97 12.

ПО ТЕМІ:

Що робити родичам, коли зникає людина: алгоритм дій для ефективного розшуку

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: розшук
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх