На Полтавщині двоє людей постраждали в ДТП — поліція

24 серпня у селищі Нові Санжари сталась аварія: скутер Honda, яким керував чоловік 1968 року народження, зіткнувся з мотоциклом Mustang. За кермом останнього був неповнолітній 2009 року народження. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
Обох учасників із травмами госпіталізували до лікарні.
Нині відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Нагадаємо, 26 серпня на вулиці Республіканській у Кременчуці зіткнулися два легковики — Mazda та Volkswagen. Унаслідок аварії травмувався водій Mazda — його госпіталізували.
