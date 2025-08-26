На Полтавщині двоє людей постраждали в ДТП — поліція

24 серпня у селищі Нові Санжари сталась аварія: скутер Honda, яким керував чоловік 1968 року народження, зіткнувся з мотоциклом Mustang. За кермом останнього був неповнолітній 2009 року народження. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Обох учасників із травмами госпіталізували до лікарні.

Нині відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості.

