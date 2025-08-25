На Полтавщині внаслідок зіткнення двох мотоциклів травмувався чоловік

24 серпня близько 17.40 на ґрунтовій дорозі поблизу села Сухорабівка Решетилівської громади сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох мотоциклів. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
За попередніми даними слідства, зіткнулися мотоцикл Musstang, яким керував 32-річний, та мотоцикл «ІЖ Планета» під керуванням неповнолітнього — 15-річного хлопця (2009 р.н.).
Унаслідок аварії водій мотоцикла Musstang отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.
Поліція встановлює всі обставини ДТП.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці в ДТП загинув мотоцикліст.
