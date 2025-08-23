У Полтаві дерево впало на авто з жінкою та дитиною

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 268

Ввечері 22 серпня у Полтаві під час негоди на автомобіль впало дерево. У салоні перебувала 27-річна жінка та її 4-річний син. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Постраждалих доставили до лікарні, де їм надали необхідну допомогу. За інформацією поліції, госпіталізація не знадобилася.

Правоохоронці з’ясовують обставини інциденту.

Нагадаємо, вранці 23 серпня Кременчук накрила злива. Внаслідок негоди частину вулиць затопило.