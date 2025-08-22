У Піщаному згорів гектар сухої трави — рятувальники приборкали вогонь

21 серпня у селі Піщане Кременчуцького району на вулиці Козацькій горів сухостій. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.

На місце виклику направили рятувальників 14-ї державної пожежно-рятувальної частини та працівників місцевої пожежної охорони. Загальна площа загоряння склала близько 1 гектара.

Постраждалих немає. Причину виникнення пожежі з’ясовують.

