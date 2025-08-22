У Хорішках горіла пасіка

Сьогодні, 09:50 Переглядів: 125

У селі Хорішки Козельщинської громади 21 серпня сталася пожежа на відкритій території. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.

На місце виїхали пожежники, однак на момент їхнього прибуття загоряння вже ліквідували. Вогонь встиг знищити три вулики.

Причину виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці.

Нагадаємо, кілька років тому пасіка згоріла на Лубенщині.