У Полтаві судили чоловіка, який публікував у Telegram-чаті інформацію про пересування ТЦК

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 484

На Полтавщині судили чоловіка, який у публічному чаті Telegram-спільноти «Где повестки Полтава» поширював інформацію про переміщення військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це стало відомо із вироку Подільського райсуду Полтави від 15 серпня.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений — уродженець Полтави, має вищу освіту, одружений, виховує малолітню дитину, раніше не судимий.

Відомо, що із червня 2024 року чоловік був активним учасником Telegram-спільноти, яка налічує понад 24 тисячі користувачів. Упродовж пів року, із червня 2024 року до січня 2025 року, він опублікував у чаті спільноти щонайменше 6 повідомлень, попереджаючи інших про місця вручення повісток і пересування військових.

Суд визнав його винним за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період та призначив покарання — 5 років позбавлення волі. Проте на підставі ст. 75 ККУ його звільнили від покарання та призначили 2 роки випробувального терміну.

