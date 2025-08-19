У Кременчуці з початку 2024 року сталося 90 дорожньо-транспортних пригод із потерпілими. Про це повідомили в батальйоні патрульної поліції Кременчука.
Унаслідок цих ДТП травмувалося 106 осіб, ще 5 — загинули.
перевищення швидкості;
порушення правил маневрування;
порушення правил проїзду нерегульованих перехресть;
наїзди на пішохідних переходах.
У поліції зазначають, що щодня проводять превентивну роботу з учасниками дорожнього руху — аби зменшити травматизм і підвищити обізнаність водіїв та пішоходів.
Нагадаємо, що за три роки на Полтавщині сталося понад 450 ДТП за участю дітей.
