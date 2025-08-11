За три роки на Полтавщині сталося понад 450 ДТП за участю дітей

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 80

За останні три роки в Полтавській області зафіксували 460 дорожньо-транспортних пригод за участю дітей. Про це стало відомо із проєкту рішення Полтавської облради «Про затвердження обласної Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2025-2028 роки».

Унаслідок цих аварій травмувалися 519 неповнолітніх, ще 20 дітей — загинули.

За даними поліції, у 137 випадках ДТП сталися з вини самих дітей. У таких аваріях загинули 6 осіб, ще 159 отримали травми.

Відомо також, що за даними Центру демократії та верховенства права, дорожньо-транспортні пригоди є другою за масштабами причиною загибелі дітей після здійснення обстрілів країною агресором.

Нагадаємо, днями у Пирятині в аварії травмувався 16-річний мотоцикліст. Минулого тижня під Полтавою легковик збив 8-річну дитину. Крім того, у минулий понеділок у Полтаві водій Audi наїхав на 11-річного хлопчика на тротуарі.