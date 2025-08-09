Учора, 8 серпня, близько 16.00 в одному з житлових комплексів села Розсошенці під Полтавою сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За попередніми даними, автомобіль KIA від керуванням 40-річного водія збив 8-річну дівчинку. Постраждалу з тілесними ушкодженнями госпіталізували.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості травми. Усі причини та обставини аварії правоохоронці з’ясовують.
Нагадаємо, днями у Полтаві водій Audi наїхав на 11-річного хлопчика на тротуарі.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.