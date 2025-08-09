Учора під Полтавою легковик збив 8-річну дитину — поліція

Сьогодні, 10:15 Переглядів: 201

Учора, 8 серпня, близько 16.00 в одному з житлових комплексів села Розсошенці під Полтавою сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, автомобіль KIA від керуванням 40-річного водія збив 8-річну дівчинку. Постраждалу з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості травми. Усі причини та обставини аварії правоохоронці з’ясовують.

Нагадаємо, днями у Полтаві водій Audi наїхав на 11-річного хлопчика на тротуарі.