У Полтаві водій Audi наїхав на 11-річного хлопчика на тротуарі

3 серпня близько 15.30 у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода із постраждалою дитиною. Аварія трапилась біля перехрестя вулиць Івана Мазепи та Алмазної, повідомили у поліції Полтави.
За попередньою інформацією, 20-річний водій автомобіля Audi наїхав на 11-річного хлопчика, який стояв на тротуарі з велосипедом. Дитина отримала тілесні ушкодження. Її доставили до лікарні.
Справу розслідують за ч.1 ст.286 ККУ — порушення правил дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Поліціянти встановлюють обставини аварії.
Нагадаємо, що у Кременчуці суд арештував машину після аварії із шістьма травмованими.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.