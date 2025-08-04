На полі біля Зуївців знайшли мертвого чоловіка

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Поліція не виявила ознак насильства, але призначили експертизу

3 серпня близько 18.15 неподалік села Зуївці Миргородського району знайшли тіло чоловіка. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

Повідомлення надійшло від медиків, які прибули за викликом. Слідчо-оперативна група встановила, що загиблому — 59 років. Під час первинного огляду слідів насильницької смерті не виявили. Тіло направили на судово-медичну експертизу для з’ясування точної причини смерті.

Справу розслідують за ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство) з позначкою «природна смерть» — така кваліфікація є стандартною на початковому етапі.

Нагадаємо, два роки тому під Полтавою у полі знайшли тіло жінки без ознак життя.