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На Полтавщині військовослужбовець, якого судили за самовільне залишення частини, отримав вирок за ухилення від мобілізації

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 251

 

Чоловік відмовився від повістки та не прибув до військової частини у листопаді 2023 року

На Полтавщині за ухилення від мобілізації судили чоловіка, який місяцем раніше отримав вирок за самовільне залишення військової частини. Про це стало відомо із вироку Великобагачанського районного суду від 31 липня.

У матеріалах справи зазначено, що у квітні 2023 року обвинувачений за результатом військово-лікарської комісії був визнаний придатним до проходження військової служби. У листопаді того ж року представники групи оповіщення хотіли вручити чоловікові бойову повістку для проходження військової служби, проте той від неї відмовився. У визначені дату та час, зазначені у повістці, він також не прибув до військової частини, тим самим ухилився від призову на військову службу під час мобілізації.

На суді обвинувачений вину у скоєному визнав та підтвердив усі обставини правопорушення, викладені в обвинувальному акті.

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу від мобілізації (ст. 336 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання строком на 3 роки позбавлення волі. Проте чоловік вже має ще одну судимість — вироком Пирятинського районного суду від 9 червня 2025 року його визнали винним у самовільному залишенні військової частини та призначили покарання строком на 5 років позбавлення волі. Тож на підставі поглинання більшим вироком меншого, обвинувачений проведе за гратами 5 років.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині чоловік отримав вирок за ухилення від мобілізації, бо не хотів загинути.


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Автор: Яна Гудзь
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