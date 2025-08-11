У Пирятині мотоцикл зіткнувся з легковиком: травмувався 16-річний мотоцикліст

Учора, 10 серпня, близько 19.00 у Пирятині на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, мотоцикл Ява під керуванням 16-річного юнака зіткнувся з автомобілем Audi, за кермом якого була 24-річна жінка.

Унаслідок аварії мотоцикліст травмувався, його госпіталізували до лікарні.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Нині усі причини та обставини аварії встановлюють слідчі.

