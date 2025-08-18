У Полтаві адвоката, який на смерть збив жінку на пішохідному переході, взяли під варту

Сьогодні, 18 серпня, слідчий суддя Шевченківського райсуду Полтави обрав запобіжний захід місцевому адвокату, підозрюваному у смертельній дорожньо-транспортній пригоді. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, чоловіка взяли під варту без права внесення застави.

Нагадаємо, аварія сталася 15 серпня на вулиці Івана Мазепи. За даними слідства, адвокат, керуючи автомобілем «ЗАЗ VIDA» у стані алкогольного сп’яніння на нерегульованому пішохідному переході збив 49-річну жінку. Вона померла в автомобілі «швидкої».

Від проходження освідування на стан сп’яніння чоловік відмовився. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілої. Слідство у справі триває.