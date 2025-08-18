На Полтавщині в аварії травмувалися двоє людей: один із водіїв був напідпитку

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 204

Учора, 17 серпня, близько 11.00 поблизу села Ставкове Зіньківської громади сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох авто. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, автомобіль Nissan під керуванням 56-річного водія зіткнувся з автомобілем Toyota, яким керував 35-річний чоловік.

Унаслідок аварії травмувалися 38-річний пасажир Toyota та водій Nissan. Обох потерпілих госпіталізували. Поліцейські також з’ясували, що водій Nissan перебував у стані сп’яніння.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Обставини аварії встановлюють слідчі.

