На Дніпрі біля Липового водолази підняли тіло чоловіка

16 серпня у селі Липове, що входить до Градизької громади Кременчуцького району, з річки Дніпро дістали тіло чоловіка. Про це повідомили у комунальній установі «Рятувально-водолазна служба» Полтавської обласної ради.
Водолази вилучили тіло з водойми та передали правоохоронцям для проведення слідчих дій. Чоловіка шукали близько доби.
Обставини трагедії та особу загиблого з’ясовує поліція.
Нагадаємо, що у селищі Велика Багачка в річці Псел знайшли чоловіка без ознак життя.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.