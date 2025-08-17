На Дніпрі біля Липового водолази підняли тіло чоловіка

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 197

16 серпня у селі Липове, що входить до Градизької громади Кременчуцького району, з річки Дніпро дістали тіло чоловіка. Про це повідомили у комунальній установі «Рятувально-водолазна служба» Полтавської обласної ради.

Водолази вилучили тіло з водойми та передали правоохоронцям для проведення слідчих дій. Чоловіка шукали близько доби.

Обставини трагедії та особу загиблого з’ясовує поліція.

Нагадаємо, що у селищі Велика Багачка в річці Псел знайшли чоловіка без ознак життя.



