З Псла дістали тіло чоловіка

15 серпня близько 13.30 у селищі Велика Багачка Миргородського району в річці Псел знайшли чоловіка без ознак життя. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
На місце події прибули правоохоронці та слідчо-оперативна група. Встановлено, що загиблим є 68-річний житель Миргорода.
Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
Обставини події з’ясовує слідство.
Нагадаємо, що в липні в Кременчуці у Сухому Кагамлику потонув чоловік.
