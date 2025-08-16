З Псла дістали тіло чоловіка

Сьогодні, 10:17 Переглядів: 168

15 серпня близько 13.30 у селищі Велика Багачка Миргородського району в річці Псел знайшли чоловіка без ознак життя. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

На місце події прибули правоохоронці та слідчо-оперативна група. Встановлено, що загиблим є 68-річний житель Миргорода.

Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Обставини події з’ясовує слідство.

Нагадаємо, що в липні в Кременчуці у Сухому Кагамлику потонув чоловік.