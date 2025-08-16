На Дніпрі поблизу Липового шукають зниклу людину

15 серпня близько 17.45 у селі Липове Кременчуцького району на річці Дніпро стався нещасний випадок на воді. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Рятувальники 6-го державного пожежно-рятувального поста обстежили берегову лінію, однак тіло зниклої людини не виявили.

Пошукові роботи продовжать 16 серпня. До них додатково залучать водолазів комунальної установи «Рятувальна водолазна служба» Полтавської обласної ради.

