У центрі Кременчука зіткнулися легковик і мікроавтобус — соцмережі

Сьогодні, 19:10 Переглядів: 342

Аварія сталася на перехресті вулиць Небесної Сотні та Соборної

16 серпня у Кременчуці на перехресті вулиць Небесної Сотні та Соборної сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

За попередньою інформацією, у центрі міста зіткнулися легковий автомобіль і жовтий мікроавтобус. На місці події зібралися очевидці, рух транспорту на перехресті був частково ускладнений.

Інформації про постраждалих наразі немає. Обставини аварії з’ясовують правоохоронці.