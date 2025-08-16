У центрі Кременчука зіткнулися легковик і мікроавтобус — соцмережі

16 серпня у Кременчуці на перехресті вулиць Небесної Сотні та Соборної сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.
За попередньою інформацією, у центрі міста зіткнулися легковий автомобіль і жовтий мікроавтобус. На місці події зібралися очевидці, рух транспорту на перехресті був частково ускладнений.
Інформації про постраждалих наразі немає. Обставини аварії з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, що вчора у Кременчуці Peugeot зіткнувся з мотоциклом і Mustang.
