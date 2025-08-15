На Кременчуччині судили жінку, яка самовільно зайняла земельну ділянку та засіяла її соєю

Зайнята ділянка відноситься до земель водного фонду і має площу 1,6 га

На Кременчуччині судили жінку, яка цьогоріч у квітні самовільно зайняла земельну ділянку площею 1,6 га у селі Сидори Градизької громади, що перебуває у межах охоронної зони та відноситься до земель водного фонду. Про це стало відомо із вироку Глобинського районного суду від 12 серпня.

У матеріалах справи зазначено, що жінка за допомогою трактора земельну ділянку оборобила та засіяла її соєю. На це вона не мала ніяких законних підстав — відповідного рішення органу виконавчої влади про передачу у власність або надання у користування чи оренду зазначеної земельної ділянки, яка знаходиться поблизу водойми.

Фахівці головного управління Держгеокадастру у Полтавській області обрахували збитки, заподіяні внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки та засіяння її соєю — сума сягнула 20 тис. 680 грн.

Відомо також, що обвинувачена свою вину повністю визнала і щиро розкаялася у скоєному, а також сплатила завдані збитки.

На підставі усіх матеріалів суд виніс обвинуваченій вирок за ч. 2 ст. 197-1 (самовільне зайняття особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах чи зонах особливого режиму використання земель) Кримінального кодексу України та призначив їй покарання у вигляді 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 3400 гривень.

