У Полтаві на вулиці Шевченка знайшли тіло чоловіка

Сьогодні, 10:08 Переглядів: 172

14 серпня близько 7.00 на вулиці Шевченка в Полтаві перехожі виявили чоловіка без ознак життя. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

На місце прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу померлого — ним виявився 52-річний місцевий житель.

Під час візуального огляду тіла слідів насильницької смерті не виявили. Для встановлення точної причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу.

Обставини події з’ясовує поліція.

