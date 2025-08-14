У Полтаві на вулиці Шевченка знайшли тіло чоловіка

14 серпня близько 7.00 на вулиці Шевченка в Полтаві перехожі виявили чоловіка без ознак життя. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
На місце прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу померлого — ним виявився 52-річний місцевий житель.
Під час візуального огляду тіла слідів насильницької смерті не виявили. Для встановлення точної причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу.
Обставини події з’ясовує поліція.
Нагадаємо, що 3 серпня у полі неподалік села Зуївці Миргородського району знайшли тіло чоловіка.
