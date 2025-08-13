Голову Козельщинської громади суд не відсторонив від посади за клопотанням прокуратури

Також суд відмовив і в обранні запобіжного заходу обвинуваченому

У понеділок та вівторок, 11 та 12 серпня, відбулися судові засідання у справі щодо очільника Козельщинської громади Олександра Троцького, якого звинувачують у службовій недбалості. Про це повідомили у пресслужбі Козельщинської громади.

Відомо, що на слуханні у понеділок суд відмовив прокуророві в обранні запобіжного заходу у вигляді застави для Олександра Троцького, а у вівторок так само відмовив у відстороненні чиновника від посади.

Як розповів журналістам «Кременчуцького Телеграфа» сам Троцький, справа стосується спільного проєкту з Полтавською обласною радою, який планували реалізувати у рамках конкурсу розвитку громад у 2021 році. Від громади і облради виділили по 600 тисяч гривень на капітальний ремонт пішохідних доріжок у місцевому парку.

Як повідомляли у прокуратурі, у серпні 2021 року виконавчий комітет Козельщинської селищної ради та товариство, від імені якого діяв обвинувачений, уклали договір на капітальний ремонт пішохідних доріжок на території парку в Козельщині.

Наприкінці 2021 року чоловік вніс до акта виконаних будівельних робіт недостовірні відомості, завищивши обсяги та вартість робіт попри те, що ремонт не був виконаний. Після виконавчий комітет безпідставно перерахував товариству понад 855 тис. грн бюджетних коштів, зазначають правоохоронці.

Проте сам Олександр Троцький додає, що громада не отримала збитків.