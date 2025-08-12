У Кременчуці патрульні виявили чоловіка, який, імовірно, мав при собі наркотики

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 67

Речовину передали на експертизу для перевірки

Учора, 11 серпня, під час патрулювання екіпаж роти ТОР патрульної поліції виявили чоловіка, який мав при собі пакет із ймовірною наркотичною речовиною. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

За попередніми даними, правоохоронці помітили на вулиці чоловіка, який поводився підозріло. Керуючись ст. 34 Закону України «Про Національну поліцію», інспектори провели поверхневу перевірку та виявили речовину, схожу на наркотики.

Для з’ясування обставин і надання правової оцінки на місце викликали слідчо-оперативну групу.

У патрульній поліції нагадують, що за незаконне виробництво, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів передбачена кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці патрульні виявили ймовірні наркотики у 28-річної місцевої мешканки.