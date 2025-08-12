У Лубнах вантажівка збила мотоцикліста — поліція

Учора, 11 серпня, близько 15.10 у Лубнах на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, вантажний автомобіль Kamaz під керуванням 48-річного водія зіткнувся з мотоциклом Yamaha, яким керував 20-річний чоловік.

Унаслідок аварії мотоцикліст отримав травми, його доставили до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження. Причини та обставини аварії правоохоронці встановлюють.

