Учора, 11 серпня, близько 15.10 у Лубнах на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, вантажний автомобіль Kamaz під керуванням 48-річного водія зіткнувся з мотоциклом Yamaha, яким керував 20-річний чоловік.
Унаслідок аварії мотоцикліст отримав травми, його доставили до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження. Причини та обставини аварії правоохоронці встановлюють.
Нагадаємо, нещодавно у Полтаві п’яний водій BMW врізався у вантажівку.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.