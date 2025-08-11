Пожежі у Гайовому та Погребах: вигоріло 2 га трави і 400 м² сміття

8 серпня рятувальники ліквідували дві пожежі на відкритій території в Кременчуцькому районі. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.
У селі Гайове Новогалещинської громади горіла суха рослинність на площі 2 га. Полум’я загасили вогнеборці 7-го державного пожежно-рятувального поста. Постраждалих немає, причину займання встановлюють.
Того ж дня у селі Погреби Градизької громади сталася пожежа сміття на площі 400 м². Її гасили рятувальники 6-го державного пожежно-рятувального поста, працівники місцевої пожежної охорони та допоміжна техніка — трактор і вантажівка з бочкою для води. Ніхто не постраждав, причини займання з’ясовують.
Нанадаэмо, що упродовж 8 серпня у Кременчуцькому районі рятувальники ліквідували чотири пожежі.
