Пожежі у Гайовому та Погребах: вигоріло 2 га трави і 400 м² сміття

Сьогодні, 09:23 Переглядів: 0

8 серпня рятувальники ліквідували дві пожежі на відкритій території в Кременчуцькому районі. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.

У селі Гайове Новогалещинської громади горіла суха рослинність на площі 2 га. Полум’я загасили вогнеборці 7-го державного пожежно-рятувального поста. Постраждалих немає, причину займання встановлюють.

Того ж дня у селі Погреби Градизької громади сталася пожежа сміття на площі 400 м². Її гасили рятувальники 6-го державного пожежно-рятувального поста, працівники місцевої пожежної охорони та допоміжна техніка — трактор і вантажівка з бочкою для води. Ніхто не постраждав, причини займання з’ясовують.

Нанадаэмо, що упродовж 8 серпня у Кременчуцькому районі рятувальники ліквідували чотири пожежі.