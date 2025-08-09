Олена Шуляк
Українцям виплачують ще один вид допомоги: нардеп Шуляк розкрила подробиці
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

За добу на Кременчуччині сталися чотири пожежі: горіли сміття, сухостій, будинок і гараж

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 0

 

Вогонь знищив садовий будинок у Горішніх Плавнях та пошкодив гараж у Козельщинській громаді

Упродовж минулої доби, 8 серпня, у Кременчуцькому районі рятувальники ліквідували чотири пожежі. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

О 10.10 у селі Погреби Градизької громади горіло сміття на відкритій території. Вогонь охопив площу близько 0,04 га. На місці працювали рятувальники 6-го державного пожежно-рятувального пункту та Градизька місцева пожежна охорона, залучалась також техніка ТОВ «Рост-Агро».

О 13.15 у селі Гайове Новогалещинської громади загорілася суха рослинність на площі 2 га. Пожежу гасили рятувальники 7-го державного пожежно-рятувального пункту та техніка СФГ «Лунки».

О 19.01 у Горішніх Плавнях на вул. Будівельників сталася пожежа садового будинку: приміщення було знищено вогнем.

О 19.53 у селі Приліпка Козельщинської громади загорівся гараж. Вогонь знищив покрівлю та перекриття на площі 20 кв. м. Пожежу ліквідували до прибуття підрозділу ДСНС.

Попреедньо внаслідок пожеж обійшлося без постраждалих. Нині причини займання з’ясовують фахівці.

Нагадаємо, днями у Кременчуцькому районі згоріло понад 9 гектарів сухостою.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: пожежа рятувальники ДСНС
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх