За добу на Кременчуччині сталися чотири пожежі: горіли сміття, сухостій, будинок і гараж

Вогонь знищив садовий будинок у Горішніх Плавнях та пошкодив гараж у Козельщинській громаді

Упродовж минулої доби, 8 серпня, у Кременчуцькому районі рятувальники ліквідували чотири пожежі. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

О 10.10 у селі Погреби Градизької громади горіло сміття на відкритій території. Вогонь охопив площу близько 0,04 га. На місці працювали рятувальники 6-го державного пожежно-рятувального пункту та Градизька місцева пожежна охорона, залучалась також техніка ТОВ «Рост-Агро».

О 13.15 у селі Гайове Новогалещинської громади загорілася суха рослинність на площі 2 га. Пожежу гасили рятувальники 7-го державного пожежно-рятувального пункту та техніка СФГ «Лунки».

О 19.01 у Горішніх Плавнях на вул. Будівельників сталася пожежа садового будинку: приміщення було знищено вогнем.

О 19.53 у селі Приліпка Козельщинської громади загорівся гараж. Вогонь знищив покрівлю та перекриття на площі 20 кв. м. Пожежу ліквідували до прибуття підрозділу ДСНС.

Попреедньо внаслідок пожеж обійшлося без постраждалих. Нині причини займання з’ясовують фахівці.

Нагадаємо, днями у Кременчуцькому районі згоріло понад 9 гектарів сухостою.