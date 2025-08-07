Через негоду на Полтавщині знеструмило 20 населених пунктів

Енергетики вже працюють над усуненням наслідків аварії

7 серпня негода спричинила аварійне відключення електроенергії в Зіньківській, Кобеляцькій, Чорнухинській, Лубенській та Карлівській громадах. Без світла залишилися 3454 абоненти. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.

Знеструмленими залишаються 20 населених пунктів. Енергетики вже працюють над усуненням наслідків аварії та поетапно відновлюють електропостачання, кажуть в ОВА.

Нагадаємо, на Полтавщині оголосили жовтий рівень небезпеки через грози та шквали.