Через негоду на Полтавщині знеструмило 20 населених пунктів

Енергетики вже працюють над усуненням наслідків аварії
7 серпня негода спричинила аварійне відключення електроенергії в Зіньківській, Кобеляцькій, Чорнухинській, Лубенській та Карлівській громадах. Без світла залишилися 3454 абоненти. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.
Знеструмленими залишаються 20 населених пунктів. Енергетики вже працюють над усуненням наслідків аварії та поетапно відновлюють електропостачання, кажуть в ОВА.
Нагадаємо, на Полтавщині оголосили жовтий рівень небезпеки через грози та шквали.
