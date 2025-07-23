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Сарана може дістатися ще трьох областей України, серед них Полтавщина

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 88

 

Спекотне й посушливе літо створило ідеальні умови для розмноження сарани, а вітрові потоки здатні переносити комах на сотні кілометрів

Сарана може поширитися не лише на Дніпропетровщині, а й дістатися Полтавської, Кіровоградської та інших областей. Про це заявив доктор біологічних наук, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету професор Роман Новіцький, передають «Українські новини».

Науковець пояснив, що цього разу наклалося кілька чинників. Після знищення Каховського водосховища зник природний баланс. Спекотне й посушливе літо створило ідеальні умови для розмноження сарани. А вітрові потоки здатні переносити комах на сотні кілометрів.

— Але панікувати не варто. Природні механізми саморегуляції мають спрацювати вже протягом найближчих тижнів, — пояснив Роман Новіцький.

Біолог застерігає від боротьби з сараною хімікатами, оскільки ці засоби знищують не лише шкідників, а й корисних комах, птахів та дрібних тварин.

— Ситуація природна і тимчасова. Екосистема стабілізується сама, — вважає професор.
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Автор: Віктор Крук
Теги: шкідники Полтавщина комаха
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